شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الجلسة العامة لـ"النواب" للاستماع لرئيس مجلس الوزراء عن برنامج الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار حنفى جبالى، حيث من المقرر أن يلقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بيان أمام الجلسة عن تنفيذ برنامج الحكومة، والذى سبق وحازت به على ثقة البرلمان السابق كما يلقى كل من وزير التنمية المحلية ووزير التموين والتجارة الداخلية بيان عن موقف كل وزارة من تنفيذ برنامج الحكومة.

وكان مجلس النواب، قد وافق خلال الجلسة العامة أمس الأحد، على قرار اللجنة العامة باستدعاء الدكتور رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج الحكومى، عملًا بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية، وذلك بعد ان تبينلها وجود سلبيات وقصور في تنفيذ الحكومة لبرنامجها وذلك في ضوء التقرير الذى تقدمت بها الحكومة لمجلس النواب عن تنفيذ برنامجها خلال العامين الاخيرين

وناقشت اللجنة العامة أمس التزام الحكومة بتنفيذ البرنامج المقدم منها (مصر تنطلق 2018-2022) والذى حازت به الحكومة على ثقة مجلس النواب طبقًا لما ورد به؛ أعمالا للمادة 146 من الدستور، والمادة 126 من اللائحة الداخلية، وذلك فى ضوء التقرير المقدم منها عن تنفيذ البرنامج فى الفترة من 7/2018 حتى 6/2020، وقد تبين وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور فى تنفيذ البرنامج.