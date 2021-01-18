شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف موعد مثول رئيس الحكومة و8 وزارات أمام "النواب" خلال الأسبوع الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ مجلس النواب، اليوم الإثنين، فى خطته للاستماع للحكومة بشأن برنامجها والذى حازت على الثقة بشأنه فى 2018 من مجلس النواب السابق والمعروف باسم "مصر تنطلق، وذلك بعدما قد وافق على قرار اللجنة العامة باستدعاء الدكتور رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج الحكومى، عملًا بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية، على أن يتم ذلك فى جلسات عامة متتالية وذلك على النحو الذى سوف يحدده مكتب المجلس، ويخطر به مجلس الوزراء.

ويأتى المستهدف من ذلك قياس مدى الالتزام بتنفيذ برنامج (مصر تنطلق 2018-2022) والذى حازت به على ثقة البرلمان السابق، تبين وجود العديد من السلبيات والقصور فى الأداء بعدد من الملفات، والتأكيد على أن المواطن المصرى فى بؤرة اهتمام كل مؤسسات الدولة على رأسها "النواب".

ونرصد موعد مثول الحكومة و8 وزارات أمام البرلمان خلال الأسبوع الجارى كالتالى:

- الاستماع لرئيس الوزراء اليوم وكلا من وزارتى التنمية المحلية والتموين

- الاستماع الثلاثاء لبيان وزارتى التعليم العالى والبحث العلمى، والإعلام

- الاستماع الأربعاء لوزارتى التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتعاون الدولى

- الاستماع الخميس لوزارتى قطاع الأعمال، والشباب والرياضة.