كرم جبر: مفهوم "المصالحة" مع الإخوان خاطيء.. والدولة لا تميز بين أبناءها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

قال كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إن الجماعات المتطرفة لم تتحالف مع أي نظام سياسي، الا ووقع بينهم صدامات، والتاريخ مليء بالكثير من الأحداث التي تؤكد ذلك.



وأضاف خلال إطلاق استيراتيجية بناء الوعي، الاثنين، بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أنه يجب أن ننضوي تحت مظلة وقوانين واحدة، مشيرًا إلى أن مفهوم المصالحة الذي يطلقه البعض بين الدولة والإخوان خاطيء، مشددًا على أن مصر لا تميز أبدا بين أبناءها.



ومن جانبه قال وزير الأوقاف، إن مصالح الأوطان من صميم مقاصد الأديان، مشيرا إلى أن البعض يحاول استخدام الدين للوصول للسلطة.



وأشار إلى أن المفهوم الدقيق للجهاد هو إعلان حالة التعبئة العامة أو الخاصة، ويجب أن يحدده القانون أو الدستور، وليس لشخص أن يحدده أو جماعة.