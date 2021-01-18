خالد صلاح: نحتاج قرارا شجاعا بإعادة مراجعة كتب التراث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

قال الكاتب الصحفي خالد صلاح، رئيس تحرير "اليوم السابع"، إن معركة الوعي لا يمكن أن تستقر بثقافة الدعاة فقط، بل هي معركة مع التراث الموجود في الكتب.

وأضاف خلال إطلاق استيراتيجية بناء الوعي، الاثنين، بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الكتب والمراجع فيها أفكار تقود هؤلاء المتطرفين، مطالبا بتجديد له علاقة بالكتب والمراجع التي يتعامل معها التيار الإرهابي.

وقال خالد صلاح، أن ضمان استمرار معركة الوعي لابد أن يكون بقرار شجاع بإعادة قراءة كتب التراث وما بها من فتاوى متطرفة، مؤكدا أن المعركة في حماية المستقبل بتنقية كتب التراث وإعادة تفسيرها تفسيرا يناسب العصر الحالي، لحسم معركة الوعي.