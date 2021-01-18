1920إصابة جديدة بكورونا في باكستان

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت باكستان اليوم الاثنين تسجيل 46 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الأخيرة، لترتفع حصيلة الوفيات في أنحاء البلاد جراء الفيروس إلى عشرة آلاف و997.

وأعلن المركز الوطني للقيادة والعمليات في أحدث إحصاء له لعدد المصابين، تسجيل 1920 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة المصابين في البلاد إلى 521 ألفا و211 حالة إصابة، حسبما ذكرت صحيفة "ذا نيشن"الباكستانية اليوم.

وأجرت باكستان حتى الآن سبعة ملايين و405 آلاف و571 اختبارا للفيروس و37 ألفا و949 في الساعات الـ24 الماضية.

وتعافى 475 ألفا و228 شخصا في أنحاء البلاد، فيما لا يزال 2348 مريضا في حالة حرجة.