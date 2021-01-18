كورونا عالميا: أكثر من مليونين وفاة والإصابات تتخطى 95 مليوناً

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 18 يناير 2021 12:10 مساءً - منذ 57 دقيقة

يواصل فيروس كورونا حصد المزيد من الأرواح ، حيث توفي 2 مليون و39 ألفا و695 شخصا على الأقل بالفيروس القاتل حول العالم، حسب تعداد وضعه موقع “وورلد ميتر”، الإثنين، استنادا إلى مصادر رسمية.

وجرى تسجيل 95 مليونا و484 ألفا و331 إصابة مثبتة، فيما تمَّ إعلان تعافي 68 مليونا و190 ألفا و63 مصابا حتى الساعة 7 صباحاً بتوقيت جرينتش.

تراجع الوفيات في البرازيل

قالت وزارة الصحة البرازيلية، الأحد، إنها سجلت 33040 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و551 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك في أول يوم من 6 تقل فيه الوفيات عن حاجز الألف.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس 8 ملايين و488 ألف حالة منذ ظهور الوباء بينما وصل عدد الوفيات إلى نحو 210 آلاف وفقا لبيانات الوزارة.

وتشهد البرازيل ثالث أسوأ انتشار للوباء في العالم بعد الولايات المتحدة والهند.

الصين تسجل 109 إصابات جديدة

سجّلت الصين أكثر من 100 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لليوم السادس على التوالي، في ظل مخاوف من موجة ثانية نتيجة ارتفاع عدد حالات العدوى بشمال شرق البلاد قبل موسم إجازات رئيسي.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة في بيان، الإثنين، إنها سجلت 109 إصابات جديدة يوم الأحد وهو نفس العدد المسجل في اليوم السابق.

ومن بين الإصابات الجديدة 93 حالة محلية 54 منها في إقليم خبي المحيط بالعاصمة بكين. وسجل إقليم جيلين بشمال شرق البلاد رقما قياسيا بلغ 30 حالة إصابة مما يشير إلى مخاطر ظهور بؤر عدوى جديدة.

ولا تزال الزيادات منخفضة كثيرا بالمقارنة إلى ما شهدته البلاد في ذروة التفشي مطلع 2020، لكن السلطات تطبق حزمة إجراءات مشددة منها فرض العزل العام على 28 مليون نسمة.

ووصل العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في الصين إلى 89336 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4635.