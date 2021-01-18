شكرا لقرائتكم خبر عن تفجير سيارة مسؤول حكومي في أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعرضت سيارة تخص أحد المسؤولين في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الافغانية، صباح اليوم الاثنين، لعملية تفجير بواسطة قنبلة مغناطيسية، في مدينة كابول.

وذكرت قناة "طلوع نيوز" الاخبارية أنه لم يتم الإعلان عن تسجيل أي وفيات حتى الآن.

وقالت شرطة كابول في بيان لها، إن الحادث وقع صباح اليوم الاثنين ، بعد انفجار قنبلة في السيارة التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفة أن "الانفجار لم يسفر عن وقوع أي إصابات".