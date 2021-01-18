شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا : وفاة متعافين من كورونا بسبب المضاعفات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - خلصت دراسة بريطانية إلى أن نحو ثلث المتعافين من فيروس كورونا يعودون للمستشفيات مرة أخرى خلال خمسة أشهر من تعافيهم.

كما ذكرت الدراسة إن واحدا من بين كل ثمانية متعافين من الفيروس يتوفى بسبب مضاعفات متعلقة بالفيروس.

وتوصل الباحثون في جامعة ليستر البريطانية ومكتب الاحصاءات الوطنية إلى أن من بين 47 ألفا و 780 شخصا خروجوا من المستشفى خلال الموجة الأول، عاد 4ر29% للمستشفى خلال 140 يوما، وتوفي 3ر12% بسبب مضاعفات الاصابة.

وذكر الباحثون إلى أن التأثيرات المدمرة طويلة المدى للإصابة بفيروس كورونا يمكن أن تتسبب في إصابة الكثير من المتعافين بمشاكل في القلب و بالسكري وبأمراض مزمنة في الكبد والكلى. وقال الباحث كامليش خونتي إن هذه تعد " أكبر دراسة للأشخاص الذين خرجوا من المستشفيات بعد إصابتهم بفيروس كورونا".