شكرا لقرائتكم خبر عن الحكم بالسجن لوريث سامسونج في قضية فساد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صدر الحُكم على وريث إمبراطورية سامسونج، لي جاي يونج، مجددا بالسجن في قضية فساد أعيد فتحها، حسبما ذكرت وسائل إعلام كورية جنوبية.

وأصدرت محكمة سول العليا حكما بالسجن لمدة سنتين ونصف السنة بحق لي، حسبما أفادت محطات إذاعة وتليفزيون ووكالة أنباء كوريا الجنوبية الوطنية "يونهاب" اليوم الاثنين. وتتعلق القضية بفضيحة فساد أحاطت برئيسة كوريا الجنوبية السابقة باك كون هيه.

وكان حكم قد صدر بحق لي بالفعل بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة الفساد في عام .2017 وبعد ذلك بعام، تم تخفيف العقوبة إلى المراقبة. وتم استئناف المحاكمة في وقت لاحق.