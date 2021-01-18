السلطان هيثم يجري تعديلات في قيادات الجيش العماني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أجرى سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد، الإثنين، عددا من الترقيات والتعيينات العسكرية.

وبموجب مرسوم سلطاني، تم تعيين محمد بن ناصر بن علي الزعابي أميناً عاماً بوزارة الدفاع بمرتبة وزير.



وبموجب مرسوم سلطاني آخر جرت ترقيات وتعيينات عسكرية، فتمت ترقية اللواء ركن بحري عبدالله بن خميس بن عبدالله الرئيسي إلى رتبة فريق ويعين رئيساً لأركان قوات السلطان المسلحة.

كما تمت ترقية العميد ركن طيار خميس بن حماد بن سلطان الغافري إلى رتبة لواء ويعين قائداً لسلاح الجو السلطاني العماني، وترقية العميد ركن بحري سيف بن ناصر بن محسن الرحبي إلى رتبة لواء ويعين قائداً للبحرية السلطانية العمانية.



وشمل المرسوم ترقية العميد ركن جوي صالح بن يحيى بن مسعود المسكري إلى رتبة لواء ويعين آمراً لكلية الدفاع.