ألمانيا عن اعتقال نافالني: غير مفهوم على الإطلاق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، روسيا إلى "الإفراج فورا" عن المعارض أليكسي نافالني الذي أوقف أمس فور وصوله إلى موسكو.

وقال ماس إن نافالني الذي خضع للعلاج بعد عملية تسميم مفترضة في أغسطس/آب "أخذ قرار العودة إلى روسيا لأنه يعتبرها موطنه الشخصي والسياسي" وتوقيفه من جانب السلطات الروسية لدى وصوله "غير مفهوم على الإطلاق".



وأثار اعتقال الشرطة الروسية للمعارض البارز نافالني فور وصوله إلى موسكو قادما من برلين انتقادات أمريكية وأوروبية.

وفي قضية جذبت اهتماما دوليا واسعا، تعرض نافالني للتسميم، الصيف الماضي، بغاز الأعصاب نوفيتشوك، وفقا لنتائج الفحوص التي خضع لها في ألمانيا. وينفي الكرملين ذلك.





وتعافى نافالني في ألمانيا، وعقب تصريحه في الأسبوع الماضي بأنه يعتزم العودة إلى بلده، قالت إدارة السجون في موسكو إنها ستبذل قصارى جهدها لاعتقاله بمجرد عودته، متهمة إياه بالاستهزاء بشروط عقوبة السجن مع وقف التنفيذ بتهمة الاختلاس، وهي قضية تعود لعام 2014 يقول إنها كانت ملفقة.

وتوجه أربعة من أفراد الشرطة إلى نافالني عند منطقة فحص الجوازات بمطار شيريميتيفو بالعاصمة الروسية وطلبوا منه مرافقتهم، وذلك قبل أن يدخل روسيا رسميا.

ويقول المعارض الروسي إن الرئيس فلاديمير بوتين كان وراء تسميمه، لكن الكرملين ينفي أي دور له في الحادث ويقول إنه لم ير أي دليل على تعرضه للتسميم.