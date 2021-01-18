"الانسحاب اكتمل".. الصومال يواجه "الشباب" بلا جنود أمريكيين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) اكتمال انسحاب قواتها من الصومال قبل يومين من موعد حدده الرئيس دونالد ترامب.

وصرح المتحدث باسم أفريكوم العقيد كريستوفر كارنس، لإذاعة صوت أمريكا، بأن العمل قد اكتمل قبل يومين من الموعد النهائي المحدد من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لسحب القوات في 15 يناير/كانون الثاني بالضبط.

وقال كارنس إن عددا قليلا جدا من القوات الأمريكية ما زال في الصومال وفق توجيهات قرار الرئيس ترامب.

وأوضح أيضا أنه بسبب العمليات الجارية لا يذكر في الوقت الحالي الدول التي تم نشر القوات الأمريكية من الصومال فيها.

وأشار العقيد كارنس إلى أن مهمتهم الآن في المرحلة التالية من التعاون مع الجيش الصومالي، متعهدا بأن الولايات المتحدة ستواصل حملتها على حركة الشباب.

ويذكر أن عدد القوات الأمريكية في الصومال يبلغ 650-800، والتي كانت في الصومال للمساعدة في تدريب القوات الصومالية وشن عمليات محدودة ضد حركة الشباب.

وكان الرئيس ترامب قد دعا إلى انسحاب القوات الأمريكية من الصومال خلال الأشهر الماضية.

وعبر مسؤولون صوماليون عن قلقهم بشأن القرار، في وقت تسعى فيه حركة الشباب لاستغلال الفراغ الذي يخلفه انسحاب القوات الأمريكية.