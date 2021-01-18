في أول أيامه.. الرئيس الأمريكي سيرفع قرار “حظر السفر” عن اليمنيين وجنسيات أخرى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 يناير 2021

الخليج 365 ـ متابعات

سيوقع الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن على عشرات الأوامر التنفيذية في يومه الأول في البيت الأبيض من بينها “إلغاء” قرار حظر دخول اليمنيين وجنسيات أخرى إسلاميه إلى الولايات المتحدة الأمريكية.



وذكر فريق بايدن الانتقالي، أن الإدارة القادمة ستوقع أوامر تنفيذية بشأن تغير المناخ والهجرة وقروض الطلاب ووباء فيروس كورونا.

وأضاف أن الإدارة الجديدة ستلغي حظر سفر فرضه دونالد ترامب مثير للجدل لمواطني إيران وليبيا والصومال وسوريا واليمن وكوريا الشمالية وبعض المسؤولين الحكوميين من فنزويلا.

وتسبب فرض حظر السفر الذي فرضه ترامب في تأثر مئات اليمنيين الأمريكيين الذين أرادوا العودة للولايات المتحدة من اليمن، أو قرروا استقدام عائلاتهم اليمنية إلى الولايات المتحدة حيث تعاني البلاد من حرب مستمرة منذ ست سنوات.

وبحسب ما ورد سيقدم بايدن ” حزمة تشريعية رائدة ” تتناول إصلاح نظام الهجرة، وتوفر طريقاً للحصول على الجنسية لما يقدر بنحو 11 مليون مهاجر غير شرعي يقيمون في الولايات المتحدة.

وسيتم تنصيب بايدن، يوم الأربعاء، وقال في وقت سابق إنه سيوقع على عدد من الأوامر التنفيذية في اليوم الأول.

وتشمل الأوامر، وفقًا لمذكرة من رئيس موظفي البيت الأبيض الجديد رون كلاين، إعادة الانضمام إلى اتفاقية باريس للمناخ، وإنهاء حظر السفر المفروض على دول ذات أغلبية مسلمة، ووقف عمليات الإخلاء ومدفوعات قروض الطلاب أثناء تفشي فيروس كورونا، والإلزام بارتداء الكمامات في جميع المقار الفيدرالية.

وكتب كلاين، في المذكرة: “خلال الحملة، تعهد الرئيس المنتخب بايدن باتخاذ إجراءات فورية لبدء معالجة هذه الأزمات وإعادة البناء بشكل أفضل. كرئيس، سيحافظ على تلك الوعود ويوقع العشرات من الأوامر التنفيذية والمذكرات الرئاسية والتوجيهات وفاء بالوعود التي قطعها”