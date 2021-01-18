شكرا لقرائتكم خبر عن اكتمال 80% من البنية التحتية لأولى مراحل مدينة دبي الملاحية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت مدينة دبي الملاحية، التابعة لموانئ دبي العالمية، عن اقتراب الانتهاء من أعمال البنية التحتية للمرحلة الأولى من منطقتها التجارية متعددة الاستخدامات؛ حيث تم إنجاز ما يقارب 80 في المائة من أعمال الطرق والبنية التحتية للمرحلة الأولى، والتي تبلغ تكلفتها 140 مليون درهم، متغلبة على العقبات غير المسبوقة والتي واجهتها نتيجة لجائحة كوفيد-19. ومن المقرر بعد الانتهاء من المشروع أن تتحول مدينة دبي الملاحية إلى مركز متميز للخدمات الملاحية، لتعزز مكانة دبي الرائدة كمركز بحري عالمي.

وسيساهم تطوير البنية التحتية المتسارع في جعل مدينة دبي الملاحية مزودًا رئيسًا للخدمات الملاحية، لاسيما عبر تمكّن القائمين على المشروع من الالتزام بمواعيد التسليم، على الرغم من التحديات الكبرى التي فرضتها الجائحة، ويتوقع أن يتم إنجاز الجزء المتبقي من المشروع حسب الجدول المحدد، وقد استمرت أعمال تنفيذ المرحلة الأولى مدة 11 شهرًا، مسجلةً ما يقارب من 4,830 يوم عمل، وأكثر من 857,194 ساعة عمل.



إنجازات نوعية



وقال محمد المعلم، المدير التنفيذي ومدير عام موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات: «على الرغم من التقلبات والتحديات التي تسببت بها الجائحة، بما فيها الإغلاق وتقييد الحركة، إلا أننا نفتخر بقدرة فريقنا على تجاوز كل تلك الظروف، والنجاح في تفادي أي تأخير في إنجاز المشروع؛ حيث عمل الفريق بلا كلل، ملتزمًا بجميع الاحتياطات والإجراءات الاحترازية، بما فيها الحفاظ على المسافة الآمنة بين العاملين، والتعقيم المستمر لمرافق العمل. لقد كان لهذا التفاني من فريق العمل وجهوده المتضافرة، الأثر الأكبر في تحقيق هذا الإنجاز. مع الانتهاء من البنية التحتية للمرحلة الأولى، ستستمر جهود التنمية والتطوير لتحقيق إنجازات نوعية تسهم في تعزيز القطاع البحري في الدولة. ومنذ تأسيسها، التزمت مدينة دبي الملاحية بدورها كمطور رئيس في تقديم المرافق والخدمات الحديثة والمتطورة، مما يساهم في تمكين جميع المطورين الفرعيين من تحقيق أهدافهم، لاسيما أن هذا هو جوهر مهمتنا، ونحن واثقون بقدرتنا على تحقيقه.»

وقد تم إنجاز أكثر من 90 في المائة حتى الآن من جميع أعمال المرافق الواقعة تحت سطح الأرض، والتي تشمل تمديد شبكة المجاري، وشبكة توزيع المياه، وشبكة مياه مكافحة الحرائق، والري، وشبكات الاتصالات. كما تم القيام بعدد من الأعمال الأخرى مثل الأعمال المدنية والإنشائية لمحطات تصريف مياه الأمطار، والمجاري، والصرف الصحي، والري والحرائق، والتي ستضمن اكتمال أعمال التطوير لمدينة دبي الملاحية التي توشك على الانتهاء.

خطوط أنابيب الري



ووفقاً للجدول الزمني، اكتمل بناء خطوط الأنابيب المضغوطة للري بالتنقيط بنسبة 95 في المائة، والذي يبلغ طوله 6 كيلومترات. كما تم بناء شبكة صرف صحي بطول 6 كيلومترات، وشبكة لتصريف مياه الأمطار بطول 4 كيلومترات. كما تم الانتهاء من أعمال الطرق، والتي يبلغ طولها 3.5 كيلومتر من أصل 7 كيلومترات، وإنجاز 50 في المائة من بناء محطة الصرف الصحي، بتدفق يصل إلى 300 لتر في الثانية، وسعة خزانات تبلغ 360 مترًا مكعبًا. بالإضافة إلى ذلك، تم بناء محطة تصريف للأمطار بمعدل تدفق يبلغ 420 لتر في الثانية، وسعة خزانات تصل إلى 230 مترًا مكعبًا، بينما تم إنجاز 60 في المائة من مبنى محطة إطفاء الحرائق والري، والتي تعد بناءً مشتركًا مكونًا من خزانات لمياه مكافحة الحريق بسعة 460 مترًا مكعبًا، وخزانات لمياه الري بسعة 1,240 مترًا مكعبًا.

وتهدف مدينة دبي الملاحية، باعتبارها مشروع تطوير تخصصي ومتكامل، إلى تحقيق نمو اقتصادي كبير، ودفع عجلة التنمية في الإمارة، إضافة إلى تعزيز مكانة الدولة المرموقة عالميًا، عبر تأسيس بنية تحتية فعالة ومستدامة، حيث سيعمل المشروع على تعزيز القطاع البحري ودعم مجتمع أعمال حديث ومتطور.