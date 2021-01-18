شكرا لقرائتكم خبر عن استطلاع رأي حول الانتخابات الرئاسية بتركيا يكشف فشل أردوغان وتفوق المعارضين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى مركز أوراسيا لاستطلاعات الرأي، استطلاعا جديدا حول الانتخابات الرئاسية المقبلة في تركيا، لوحظ فيه أن كلاً من رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، ورئيس بلدية أنقرة منصور يافاش، قد تفوقا على رئيس تركيا الحالي رئيس حزب العدالة والتنمية، رجب طيب أردوغان.

وطرح الاستطلاع سؤالاً: هل ستصوت لمن سيترشح ضد أردوغان في الانتخابات الرئاسية القادمة؟ ففي حالة ترشح رئيس بلدية إسطنبول عن حزب الشعب الجمهوري، أكرم إمام أوغلو، صوّت 42.1% من المشاركين لصالحه، فيما صوت 37.2% من المشاركين لصالح الرئيس أردوغان، حسبما نشر موقع تركيا الآن.

وفي حالة ترشح رئيس بلدية أنقرة عن حزب الشعب الجمهوري، منصور يافاش، فقد أكد 42.7% من المشاركين أنهم سيصوتون لـ يافاش، فيما أكد 36.9% انهم سيصوتون لأردوغان.

في نفس الاستطلاع، لوحظ أن رئيسة حزب الخير، ميرال أكشنار، ورئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليتشدار أوغلو، اقتربا بسرعة من أردوغان. بينما حصل أردوغان على 37.4% من الأصوات، حيث كان معدل كيليتشدار أوغلو 35.9%. بينما حصلت أكشنار على 36.4٪، وصوت لـ أردوغان 37.1٪.