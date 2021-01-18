تراجع الكوسة وارتفاع الرومان.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الاثنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:
تراجعت أسعار الكوسة والباذنجان البلدي بين 25 و50 قرشا، خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.
بينما ارتفع سعر كيلو الرومان جنيها واحدا، اليوم، ليتراوح بين 4 و6 جنيهات، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
ويرصد الخليج 365 أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور اليوم.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين جنيه و2 جنيه.
البطاطس بين جنيه و 1.75 جنيه.
البصل بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.
الكوسة بين 1.5 جنيه و4 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.
الفاصوليا بين 2 جنيه و4 جنيهات.
الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات، بتراجع 25 قرشا.
الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.
الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.
الملوخية بين 2 جنيه و4 جنيهات.
الخيار البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات
أسعار الفاكهة:
البرتقال البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.
البرتقال السكري بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.
الليمون البلدي بين 4 جنيهات و14 جنيها.
الرمان بين 4 و6 جنيهات، بزيادة جنيه.
الجوافة بين 4 و7 جنيهات.