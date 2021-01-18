إقلاع أول رحلة لمصر للطيران إلى الدوحة.. والقطرية تصل بـ100 راكب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

أقلعت أولى رحلات شركة مصر للطيران في طريقها إلى العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الاثنين، بعد توقف دام 3 سنوات.

وقالت مصادر بشركة مصر الطيران، إن طائرة الشركة التي تحمل رقم MS935، من طراز بيونج B738، أقلت بـ 38 راكبا، وتم إنهاء إجراءات سفر الركاب من مبنى 3 بالمطار، وغادرت في طريقها إلى العاصمة القطرية الدوحة، على أن تعود في تمام الساعة 4:50 تحمل رقم MS936 وتقل 91 راكبا.

كما تصل مطار القاهرة الدولي، رحلة الخطوط الجوية القطرية الرحلة رقم QR1301، والقادمة من العاصمة القطرية الدوحة، وعلى متنها 100 راكب، وتهبط بمبنى الركاب رقم 2، وتغادر الرحلة رقم QR1032 مطار القاهرة في تمام الساعة 7:40 مساء وعلى متنها 120 راكبا.

وكانت وزارة الطيران المدني قررت إعادة فتح الأجواء المصرية أمام الطيران القطري في الدقيقة الأولى ليوم الثلاثاء 12 يناير، وذلك بعد قرار إغلاق المجال الجوي الذي استمر لقرابة 3 سنوات ونصف.​