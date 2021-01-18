بسبب عطل في أحد المكونات.. “ناسا” تلغي اختبار أقوى صاروخ في العالم بعد دقيقة واحدة من إطلاقه

جدة - عبدالحي حسين - ألغت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا”، أمس (الأحد)، اختبار أقوى صاروخ في العالم بعد دقيقة واحدة من الإطلاق، وذلك بسبب حدوث خلل في أحد مكوناته.

جاء ذلك خلال خضوع الصاروخ لاختبار الإشعال “هوت فاير” بمركز ستينيس بولاية مسيسيبي الأمريكية، والذي يعد الاختبار الأخير له قبل عملية الإطلاق التي مرّت بـ 8 مراحل.

يتكوّن الصاروخ من 4 محركات من طراز “RS-25” و2 من التعزيزات الخارجية من تصميم شركة “نورثروب جرومان” العسكرية، ما يجعله واحداً من أقوى الصواريخ التابعة للوكالة.

يُشار إلى أنه تم تأجيل إطلاق الصاروخ عدة مرات منذ عام 2016، حيث كان آخر موعد لإطلاقه نوفمبر الماضي إلا أن مشكلة التزود بالوقود حالت دون إتمام مراحل الإطلاق.