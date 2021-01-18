شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا لـ"منتقدي اعتقال نافالني" : ركزوا على مشاكل بلادكم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن على السياسيين الأجانب الذين يعلقون على الوضع بشأن المعارض أليكسي نافالني احترام القانون الدولي. ونقل موقع قناة "آر تي العربية" عنها القول، موجهة الحديث لمنتقدي توقيف نافالني، :"احترموا القانون الدولي، ولا تتطاولوا على التشريعات الوطنية للدول ذات السيادة، وركزوا على المشاكل في بلادكم!".

وعاد المعارض الروسي إلى بلاده أمس بعد أن أمضى خمسة أشهر في ألمانيا حيث تلقى علاجا طبيا طارئا عقب تعرضه للتسميم بغاز الأعصاب نوفيتشوك في روسيا. وتم إلقاء القبض على نافالني، بينما كان يتجه إلى مكتب مراجعة جوازات السفر بمطار شيريميتو بموسكو، وسيظل في حبس احتياطي إلى حين صدور حكم قضائي، والمقرر في 29 يناير الجاري.