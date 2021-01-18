شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر : ترامب خارج قائمة العفو الأخيرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مصدر مطلع إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يميل حتى الآن لعدم إصدار قرار بالعفو عن نفسه وهو يتأهب لإصدار قائمة تتضمن أكثر من 100 قرار بالعفو أو تخفيف الأحكام غدا الثلاثاء قبل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن يوم الأربعاء.

وكان مستشارون بالبيت الأبيض قالوا إن ترامب بحث بصفة غير رسمية مع مستشاريه الإقدام على هذه الخطوة الاستثنائية بالعفو عن نفسه لكن بعض المسؤولين في الإدارة حذروه من ذلك لأنه سيبدو مذنبا بهذا القرار.

وقال المصدر مشترطا عدم نشر اسمه إن ترامب لا يعتزم حتى الآن العفو عن نفسه ولا يعتزم أيضا إصدار قرارات عفو احترازية عن أفراد أسرته وهو أمر سبق أن ناقشه أيضا مع مستشاريه.

وأضاف المصدر أن ترامب، الذي سبق أن أصدر مجموعتين من قرارات العفو الشهر الماضي، اجتمع مع مستشاريه يوم الأحد لوضع اللمسات الأخيرة على قائمة تتضمن أكثر من 100 اسم ستشملهم قرارات العفو وتخفيف الأحكام.