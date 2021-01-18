شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع ضحايا زلزال إندونيسيا إلى 81 قتيلاً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت الوكالة الإندونيسية للحد من آثار الكوارث إن زلزالا قويا هز جزيرة سولاويسي الأسبوع الماضي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 81 شخصا وتشريد أكثر من 19 ألفا، مع استمرار جهود البحث والإنقاذ اليوم الاثنين.

وكان الزلزال، الذي بلغت قوته 6.2 درجة، واحدا ضمن سلسلة من الكوارث التي تعرض لها أرخبيل الجزر الإندونيسية في الأسابيع القليلة الماضية وهز سولاويسي الغربية في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة وتسببت في فرار الآلاف من بيوتهم.