شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: المدمرة الكورية تتحرك بعيدا عن مضيق هرمز والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أفاد مصدر دبلوماسي اليوم الاثنين بأن كوريا الجنوبية حركت وحدتها البحرية لمكافحة القرصنة والتي تعمل بالقرب من مضيق هرمز بعيدا عن الممر المائي، لتعزيز الجو الإيجابي قبيل المفاوضات مع إيران حول ناقلة النفط الكورية المحتجزة هناك وبحارتها.

جاء انسحاب وحدة تشونغهيه قبيل وصول الوفد الكوري الجنوبي بقيادة النائب الأول لوزارة الخارجية تشوي جونغ-غون إلى طهران في العاشر من يناير، لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين الإيرانيين حول الناقلة المحتجزة هناك وغيرها من القضايا.

وقد احتجز الحرس الثوري الإيراني سفينة "إم تي هانكوك كيمي" بدعوى تلوث البيئة في الرابع من يناير. و"من أجل خلق جو مناسب للمفاوضات، تم إبعاد وحدة تشونغهيه التي تتعامل معها إيران بحساسية بعيدا (عن المضيق)"، وفقا للمصدر الذي أضاف "وكان القرار يهدف إلى إرسال إشارة ودية إلى إيران قبيل المفاوضات". ورفض مسؤول من الخارجية تأكيد انسحاب الوحدة.