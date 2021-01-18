انت الان تتابع خبر المنتجات النفطية تقرر تمديد 'براءة الذمة' الخاصة بالمولدات الأهلية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الشركة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه إنه "تقرر تمديد اجراء براءة الذمة الخاصة بالمولدات الأهلية في جميع المحافظات حتى شهر آذار المقبل".

وأضافت الشركة، أن "تمديد براءة الذمة يأتي لغرض الاستمرار بالتعاون مع أصحاب المولدات الأهلية وتزويدهم بمادة زيت الغاز دون انقطاع، وايضا لمنح الوقت الكافي لإكمالها".



ومن الجدير بالذكر أن شركة التوزيع توفي بإلتزاماتها كافة تجاه دوائر الدولة والقطاعين الخاص والمختلط، كما تواضب على منحهم الدعم الكامل للتغلب على الصعوبات وسعيها الدؤوب لتقديم كافة التسهيلات اللازمة وذلك من خلال آلية خاصة.