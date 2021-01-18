اتمام استحواذ «ABC» على «بلوم مصر» في الربع الثاني

المنامة: ”الخليج 365”

أعلنت المؤسسة العربية المصرفية «بنك ABC» عن توقيع اتفاقية مع بنك لبنان والمهجر ش.م.ل. (بلوم لبنان)، للاستحواذ على حصته البالغة 99.4% في بنك «بلوم مصر».

ولا زالت عملية إتمام الاستحواذ خاضعة إلى عدد من الشروط والموافقات من الجهات الرقابية في البحرين ومصر ولبنان. ومن المتوقع استكمال عملية الاستحواذ في الربع الثاني من عام 2021، وسيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل في الوقت المناسب.

يبلغ المبلغ المعروض من قبل بنك ABC لقاء الاستحواذ على 100% من بنك بلوم مصر قيمة 6,700 مليون جنيه مصري.

ويمتلك بنك ABC محفظة من الأعمال في مصر، حيث استهل تواجده فيها عبر استحواذه على بنك مصر العربي الأفريقي في عام 1999. واليوم يقدم بنك ABC خدماته في مصر من خلال 27 فرعاً منتشرة في جميع المناطق. وسيسهم استحواذه على بنك بلوم مصر في تعزيز مكانته في السوق المصرية، ليكون بين أكبر20 بنكاً في مصر.

وسيباشر بنكABC وبنك بلوم لبنان العمل لاستيفاء الشروط المطلوبة لإكمال عملية الاستحواذ، بما في ذلك أخذ الموافقات الرقابية المناسبة. وفي أثناء ذلك سيواصل كلا البنكين إدارة أعمالهما بشكل مستقل في مصر عن الآخر كالمعتاد حتى الحصول على الموافقات الرقابية.

وقد تم تعيين بنك إتش أس بي سي الشرق الأوسط كمستشار مالي وحيد لبنك ABC في هذه الصفقة، بينما تقوم كل من شركة فريشفيلدز بروكهاوس ديرينجر وشركة ذو الفقار وشركاه بدور المستشارين القانونيين. وتم تعيين شركة سي آي كابيتال كمستشار لبنك بلوم لبنان وبيكر اند مكنزي كمستشار قانوني.

وقال الدكتور خالد كعوان، الرئيس التنفيذي لبنك ABC: «نتطلع قدماً للعمل مع فريق عملنا الجديد في بنك بلوم مصر بهدف توحيد الجهود لتحويل اتحاد بنك ABC مصر وبنك بلوم مصر إلى كيان مصرفي جديد وقوي في القطاع المصرفي المصري. ونود أن نشكر إدارة بنك بلوم في لبنان ومصر ومستشاريهم على عملية التنفيذ التي أثمرت بتوقيع هذه الاتفاقية».

من جهته، قال سعد أزهري، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لبنك بلوم لبنان: «تؤكد هذه الصفقة حرصنا الدائم على مصلحة المصرف وكل المعنيين به. ستمكّن هذه الصفقة بنك بلوم لبنان من الامتثال لتعاميم المصرف المركزي اللبناني التي تطلب من جميع المصارف العاملة في لبنان زيادة رأسمالها بنسبة 20%.»

