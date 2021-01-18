شكرا لقرائتكم خبر عن الصين أكبر سوق لإنترنت الأشياء في 2024 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهر تقرير لمؤسسة البيانات الدولية - شركة أبحاث السوق العالمية - أنه من المتوقع أن يصل إنفاق الصين على إنترنت الأشياء لنحو 300 مليار دولار بحلول عام 2024، مع وصول معدل النمو السنوي المركب عند 13 % خلال السنوات الخمس المقبلة.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة، «شينخوا»، أن بيانات الشركة أظهرت أنه خلال عام 2024، سيشكل إنفاق الصين على إنترنت الأشياء 26.7 % من الإنفاق العالمي في هذا القطاع، تليها الولايات المتحدة بنسبة 23.8%، وأوروبا الغربية بنسبة 23.4%. ومن بين الصناعات العشرين التي يغطيها تقرير المؤسسة، أن الإنفاق على إنترنت الأشياء من جانب المصنعين والحكومة والمستهلكين، سيشكل أكثر من نصف إجمالي إنفاق السوق بحلول عام 2024.

وقال جوناثان ليونج محلل لدى «مؤسسة البيانات الدولية» في الصين، إن البلاد شهدت اضطرابات في سوق إنترنت الأشياء بسبب «كوفيد-19»، وشهدت خفضاً في الإنفاق على إنترنت الأشياء في جميع الصناعات في أوائل عام 2020 ولكن مع استمرار الصين في طريقها نحو التعافي، من المتوقع أن تعود السوق إلى الانتعاش، حيث تبدأ الشركات باستيعاب الدور الحيوي لإنترنت الأشياء. (وام)