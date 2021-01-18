شكرا لقرائتكم خبر عن «هيونداي» تتوسع في الصين مع أول مصنع لأنظمة خلايا الوقود والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعتزم مجموعة «هيونداي موتورز» الكورية الجنوبية بناء المصنع الخارجي الأول لخلايا الوقود في الصين، مستفيدة من الدعم الحكومي للسيارات التي تعمل بالهيدروجين.

ومن المفترض أن يبدأ العمل على تشييد المصنع خلال الشهر المقبل في منطقة التطوير الخاصة في جوانزو، وستبدأ العمليات بعد الانتهاء في النصف الثاني من عام 2022، مع سعة أولية عند 6500 نظام خلايا وقود سنوياً.

تروج الحكومة الصينية للمركبات التجارية التي تعمل بالهيدروجين، وترى هيونداي بذلك فرصة للتوريد للشركات المحلية. وقالت الشركة في بيان: إنها ستزيد طاقتها تدريجياً بما يتماشى مع طلب السوق.

يُذكر أن هيونداي تصنع أنظمة خلايا الوقود لمركباتها الخاصة في أولسان بكوريا الجنوبية، بطاقة سنوية تبلغ نحو 25 ألف وحدة.

وستعمل المنشأة الصينية الجديدة على رفع السعة الإجمالية بنسبة 30 % تقريباً، مع تسليم الوحدات إلى شركات صناعة السيارات وكذلك مصنعي الآلات الصناعية.