شكرا لقرائتكم خبر عن دول «التعاون» تبحث سير مفاوضات التجارة مع 6 دول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ناقش الفريق التفاوضي لدول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماعه الـ 83 الذي عقد الأحد افتراضيا سير مفاوضات التجارة الحرة مع الدول والمجموعات الاقتصادية الأخرى في ضوء توجيهات قادة دول المجلس في «قمة السلطان قابوس والشيخ صباح» المنعقدة في مدينة العُلا وما أقره وزراء الخارجية في اجتماعهم التحضيري للقمة.

شارك في الاجتماع الذي عقد برئاسة الدكتور حمد البازعي المنسق العام لمفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون والدول والمجموعات الاقتصادية الدولية الأخرى.. رؤساء الفرق التفاوضية في دول المجلس والدكتور عبدالعزيز حمد العويشق الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات.

وأوضح الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات أن المجلس الأعلى وجه في هذه القمة بتعزيز علاقات التعاون والشراكة بين مجلس التعاون والدول والمنظمات الإقليمية والمنظمات الدولية الفاعلة، وإعطاء الأولوية لاستكمال مفاوضات التجارة الحرة، بما يخدم علاقات المجلس الإستراتيجية ويحقق المصالح المشتركة، بما في ذلك المفاوضات مع الصين، والهند، وباكستان، وأستراليا، ونيوزيلندا، والمملكة المتحدة، وغيرها من الدول والمجموعات الأخرى التي يتم الاتفاق بشأنها، إضافة لمناقشة خطة عمل الفريق التفاوضي للفترة القادمة، والبرنامج الزمني اللازم لتنفيذها.

(وام)