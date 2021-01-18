شكرا لقرائتكم خبر عن 18 لجنة نوعية بمجلس النواب تجتمع لدراسة خطة العمل..و3 تشريعات على أجندتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد 18 لجنة نوعية بمجلس النواب، اجتماعات، اليوم الاثنين، لنظر ودراسة خطة عملها خلال دور الانعقاد الأول من االفصل التشريعي الثاني، وتناقش بعض اللجان مشروعات قوانين، منها مشروع قانون تنظيم مشاركة قطاع الخاص في مشروعات البينة الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر، ومشروع قانون بإصدار قانون الصكوك السيادية.

وتجتمع لجنة الخطة والموازنة، لمناقشة خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني، ونظر تقرير اللجنة المشتركة عن المشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة قطاع الخاص في مشروعات البينة الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.

فيما تبحث لجنة الشئون الاقتصادية، خلال اجتماعها قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون الصكوك السيادية (مشترك مع مكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية).

وتناقش لجان (الشئون العربية، والاقتراحات والشكاوى، والقوى العاملة ، الطاقة والبيئة، الزراعة والري والأمن الغذائي، التعليم والبحث العلمي، والتضــــــامن الاجتماعي والأســــــرة والأشخاص ذوى الإعاقة، والسياحة والطيران المدني، والشئون الصحية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، النقل والمواصلات، الإدارة المحلية، الشباب والرياضة، حقوق الإنسان)، الإطار العام لخطة عملها خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الثانى، والاستماع لوجهات نظر ورؤية الأعضاء.

بينما تستعرض لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، مشروع قانون نقابة المهندسين الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1974 والذي ناقشته اللجنة ووافقت علية وأعدت تقريرها ولم يتسن عرضه على الهيئة التشريعية السابقة والموافقة عليه.

وتنظر لجنة الشئون الدينية والأوقاف، برئاسة الدكتور على جمعة، مشروع خطة عمل اللجنة، فيما يخص(شئون الأزهر الشريف والتعليم الأزهرى وشئون دار الإفتاء المصرية).