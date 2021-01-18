شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. مجلس النواب يستمع لرئيس الحكومة ووزيرين حول تنفيذ برنامج الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، جلسة عامة اليوم الاثنين، للاستماع لبيان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، عن موقف تنفيذ برنامج الحكومة.

كما تشهد الجلسة العامة، الاستماع لبيان وزير التنمية المحلية عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وبيان وزير التموين والتجارة الداخلية عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

وسيواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، الاستماع للاستماع للوزراء خلال الجلسات العامة، حيث يستمع خلال جلسته الثلاثاء، لبيان وزير التعليم العالى والبحث العلمى عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وبيان وزير الدولة للإعلام عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، كما يعقد جلسة عامة الأربعاء المقبل، للاستماع لبيان وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وبيان وزيرة التعاون الدولى عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وخلال الجلسة العامة الخميس المقبل، يستمع المجلس لبيان وزير الشباب والرياضة عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وبيان وزير قطاع الأعمال العام، عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

وكان مجلس النواب، قد وافق خلال الجلسة العامة أمس الأحد، على قرار اللجنة العامة باستدعاء الدكتور رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج الحكومى، عملًا بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية، على أن يتم ذلك فى جلسات عامة متتالية وذلك على النحو الذى سوف يحدده مكتب المجلس، ويخطر به مجلس الوزراء.

وقال المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس، أن اللجنة العامة ناقشت خلال اجتماعها اليوم موضوع التزام الحكومة بتنفيذ البرنامج المقدم منها (مصر تنطلق 2018-2022) والذى حازت به الحكومة على ثقة مجلس النواب طبقًا لما ورد به؛ أعمالا للمادة 146 من الدستور، والمادة 126 من اللائحة الداخلية، وذلك فى ضوء التقرير المقدم منها عن تنفيذ البرنامج فى الفترة من 7/2018 حتى 6/2020، وقد تبين وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور فى تنفيذ البرنامج.