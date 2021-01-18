شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا العالمية تتجاوز 94.53 مليون والان نبدء بالتفاصيل

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات: الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة الولايات المتحدة 395548 23582732 الهند 152274 10557985 البرازيل 209296 8455059 روسيا 65566 3568209 المملكة المتحدة 89261 3395959 فرنسا 70283 2910989 تركيا 23997 2387101 إيطاليا 82177 2381277 إسبانيا 53314 2252164 ألمانيا 46818 2043171 -

الدمام - شريف احمد - أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 94.53 مليون أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و25929. وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.