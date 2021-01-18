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إصابات كورونا العالمية تتجاوز 94.53 مليون

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الدمام - شريف احمد - أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 94.53 مليون أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و25929. وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات: الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة الولايات المتحدة 395548 23582732

الهند 152274 10557985

البرازيل 209296 8455059

روسيا 65566 3568209

المملكة المتحدة 89261 3395959

فرنسا 70283 2910989

تركيا 23997 2387101

إيطاليا 82177 2381277

إسبانيا 53314 2252164

ألمانيا 46818 2043171 -

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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