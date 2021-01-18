شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا العالمية تتجاوز 94.53 مليون والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 94.53 مليون أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و25929. وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات: الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة الولايات المتحدة 395548 23582732
الهند 152274 10557985
البرازيل 209296 8455059
روسيا 65566 3568209
المملكة المتحدة 89261 3395959
فرنسا 70283 2910989
تركيا 23997 2387101
إيطاليا 82177 2381277
إسبانيا 53314 2252164
ألمانيا 46818 2043171 -