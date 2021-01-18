اليوم الأخير لحكم ترامب.. 100 عفو رئاسي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت وسائل إعلام أمريكية، الإثنين، أن الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب، يعتزم إصدار قرارات عفو في آخر أيام حكمه غدا الثلاثاء.

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن 3 مصادر مطلعة أن "ترامب يستعد لإصدار حوالي 100 قرار عفو وتخفيف عقوبة تشمل مجرمين من ذوي الياقات البيضاء ومغني الراب وآخرين".

وقال مصدران إن البيت الأبيض عقد اجتماعا، الأحد، لوضع اللمسات الأخيرة على قائمة العفو.

وأشارت الصحيفة إلى أنه "كانت هناك دفعتان رئيسيتان جاهزتان للتطبيق، واحدة في نهاية الأسبوع الماضي والأخرى الثلاثاء. الآن ، يتوقع المسؤولون أن تكون الدفعة الأخيرة هي الوحيدة - ما لم يقرر ترامب في اللحظة الأخيرة منح العفو للحلفاء المثيرين للجدل، أو أفراد عائلته أو لنفسه".

وأوضحت أن أعمال الشغب التي وقعت في 6 يناير/كانون الثاني، والتي أدت إلى محاكمة ترامب للمرة الثانية، أدت إلى تعقيد رغبته في العفو عن نفسه وأطفاله ومحاميه الشخصي رودي جولياني.

ولفتت إلى أنه "في هذه المرحلة، لا يعتقد المساعدون أنه سيفعل ذلك، لكن الحذر وحده سيجعل ترامب يعرف ما سيفعله بآخر جزء من سلطته الرئاسية قبل أن يغادر منصبه رسميًا ظهر يوم 20 يناير".

يأتي ذلك في الوقت الذي يطالب فيه العديد من أنصار ترامب الذين شاركوا في اقتحام مبنى الكونجرس وتتم ملاحقتهم قضائيا، من الرئيس ترامب أن يصدر بحقهم عفوا قبل مغادرته البيت الأبيض.

فيما قالت الصحيفة إن أقرب مستشاري ترامب حثوه على عدم منح العفو لأي شخص متورط في الحصار المفروض على مبنى الكابيتول الأمريكي، على الرغم من موقفه الأولي بأن المتورطين لم يرتكبوا أي خطأ.

وكان مسؤولو البيت الأبيض قد توقعوا استئناف قرارات العفو بعد 6 يناير، لكن ترامب تراجع بعد إلقاء اللوم عليه في التحريض على أعمال الشغب.

وفي 6 يناير/كانون الثاني الجاري، اقتحم المئات من أنصار ترامب، مبنى الكونجرس؛ سعيا لإجبار المشرعين على تغيير خسارة الرئيس للانتخابات.

لكن بعد ساعات سادت فيها الفوضى، وكافحت فيها الشرطة لاستعادة السيطرة، عاد الأعضاء إلى الكونجرس ليستأنفوا عملية التصديق على فوز الديمقراطي جو بايدن.

وفي أسوأ اعتداء على رمز الديمقراطية الأمريكية منذ أكثر من 200 عام، اقتحم المحتجون الحواجز الأمنية المعدنية وحطموا نوافذ وتسلقوا الأسوار ليشقوا طريقهم إلى داخل مبنى الكونجرس، حيث تجولوا في الممرات واشتبكوا مع الشرطة.

وحاصر البعض قاعة مجلس النواب بينما كان الأعضاء بالداخل، وأخذوا يطرقون على أبوابها. وكدس ضباط الأمن قطع الأثاث خلف الباب وأشهروا أسلحتهم قبل أن يساعدوا الأعضاء على الهرب.

قبل أن يستأنف الكونجرس بمجلسيه المناقشات، وتتم المصادقة على فوز بايدن بالرئاسة.