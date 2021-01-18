قصف إسرائيلي على غزة إثر إطلاق صاروخين من القطاع

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، الإثنين،أن طائرات حربية إسرائيلية قصفت عدة أهداف بقطاع غزة إثر إطلاق صاروخين من القطاع.

وقال أدرعي، في تغريدة على تويتر: "طائرات حربية إسرائيلية قصفت ورش حفر أنفاق تابعة لمنظمة حماس في قطاع غزة ردا على إطلاق صواريخ من قطاع غزة على شاطئ منطقة أسدود الليلة".

وفي وقت سابق اليوم، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "رصدنا إطلاق صاروخين من شمال قطاع غزة نحو منطقة الشاطئ بالقرب من مدينة أسدود".

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخين .