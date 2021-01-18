شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على اختصاصات لجنة الصناعة بمجلس النواب.. خفض تكاليف الإنتاج أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت انتخابات تشكيل هيئة مكتب لجنة الصناعة عن فوز النائب معتز محمود برئاسة اللجنة بالتزكية، وفاز النائبان محمد سعد عوض الله ومحمد مصطفى السلاب بمنصب الوكيلين، فيما فاز النائب شحاته عبد الحافظ محمد أبو زيد بمنصب أمين سر اللجنة.

ونظم الفرع الثانى من الفصل الخامس بقانون لائحة مجلس النواب اختصاصات اللجان النوعية بالمجلس والبالغ عددها 25 لجنة، واختصت المادة 44 كل لجنة من اللجان النوعية بدراسة وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين، والاقتراحات بقوانين، والقرارات بقوانين، وغير ذلك من الموضوعات المتعلقة التي تُحال إليها من رئيس المجلس.

ونستعرض فيما يلى اختصاصات لجنة الصناعة بمجلس النواب: الخطة العامة للإنتاج الصناعى وتقويم مشروعاتها

الجوانب المتعلقة بالصناعة والسياسة العامة لتنمية واستغلال الموارد الطبيعية ومنها الثروة المعدنية وطرق البحث الجيولوجى

وسائل خفض تكاليف الإنتاج ومحاربة الإسراف

رفع الكفاية الإنتاجية والتقدم التكنولوجى فى الصناعة

العلاقات الصناعية

التشريعات الخاصة بالصناعة والقوى المحركة

الجوانب المتعلقة بالصناعة فى الملكية الفكرية

غير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالصناعة