الصين تسجل 109 إصابات جديدة بكورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - سجلت الصين أكثر من مئة حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لليوم السادس على التوالي وذلك في ظل مخاوف من موجة ثانية نتيجة ارتفاع عدد حالات العدوى بشمال شرق البلاد قبل موسم اجازات رئيسي.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة في بيان، اليوم الاثنين، إنها سجلت 109 إصابات جديدة يوم الأحد وهو نفس العدد المسجل في اليوم السابق.

ومن بين الإصابات الجديدة 93 حالة محلية 54 منها في إقليم خبي المحيط بالعاصمة بكين، وسجل إقليم جيلين بشمال شرق البلاد رقماً قياسياً بلغ 30 حالة إصابة مما يشير إلى مخاطر ظهور بؤر عدوى جديدة.

ولا تزال الزيادات منخفضة كثيراً بالمقارنة إلى ما شهدته البلاد في ذورة التفشي مطلع 2020 لكن السلطات تطبق حزمة إجراءات مشددة منها فرض العزل العام على 28 مليون نسمة.

ووصل العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في الصين إلى 89336 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4635.

