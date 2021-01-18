وفيات كورونا في الولايات المتحدة تصل إلى 397 ألف حالة

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت جامعة جونز هوبكنز الأميركية ووكالة بلومبرج للأنباء، وفقا لبيانات تقومان بجمعها، إن حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وصلت إلى 9ر23 مليون حالة والوفيات 397 ألف شخص، حيث زادت بنسبة 1 بالمئة حتى الساعة 0352 مساء الاحد بتوقيت نيويورك.

وتتماشى الزيادة على مستوى الولايات المتحدة مع متوسط الزيادة اليومية التي بلغت 1 بالمئة الأسبوع الماضي.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر الإصابات المؤكدة بعدد بلغ 97ر2 مليون حالة، بزيادة 3ر1 بالمئة عن نفس الفترة الزمنية في اليوم السابق.

وشهدت ولاية أريزونا ارتفاعا بنسبة 4ر2 بالمئة في عدد الحالات حيث بلغ إجمالي الإصابات 673 ألفا و882 حالة.

وسجلت ولاية تكساس العدد الأكبر للوفيات في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة بوفاة 735 شخصا.