شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة القتلى جراء زلزال إندونيسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت الوكالة الوطنية لمواجهة الكوارث في إندونيسيا أن حصيلة القتلى جراء الزلزال الذي ضرب إقليم "سولاويسي الغربية" الإندونيسي والذي بلغت قوته 2ر6 درجة على مقياس ريختر ارتفعت إلى 81 شخصا اليوم الاثنين.

وأضافت الوكالة الوطنية لمواجهة الكوارث أن 70 على الأقل من القتلى جراء الزلزال الذي ضرب الإقليم يوم الجمعة كانوا في ماموجو عاصمة الإقليم التي تضررت بشدة، بينما كان الـ 11 آخرون في بلدة ماجين المجاورة.

وقالت الوكالة الوطنية لمواجهة الكوارث إن نحو 28 ألف شخص يقيمون في ملاجئ مؤقتة سيخضعون لفحوص فيروس كورونا.

وقال رئيس الوكالة دوني مورناردو: "نريد التأكد من عدم إصابة النازحين بفيروس كوفيد 19-"، مضيفا أنه سيتم فصل الشباب عن كبار السن لمنع انتقال العدوى.

وأفادت الوكالة يوم الأحد بارتفاع عدد المصابين جراء الزلزال إلى أكثر من 700 شخص.