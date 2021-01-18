العفو الدولية: احتجاز نافالني محاولة لإسكاته

قالت مديرة مكتب منظمة العفو الدولية في موسكو في وقت متأخر من اليوم الأحد إن اعتقال المنشق الروسي أليكسي نافالني لدى وصوله إلى مطار شيريميتو في موسكو "دليل آخر على أن السلطات الروسية تسعى إلى إسكاته".

وقالت ناتاليا زفياجينا إن "اعتقاله يسلط الضوء على الحاجة إلى التحقيق في مزاعمه بأنه تعرض للتسميم على يد عملاء دولة وبناء على أوامر صادرة من أعلى المستويات".

وتم إلقاء القبض على نافالني، بينما كان يتجه إلى مكتب مراجعة جوازات السفر بمطار شيريميتو بموسكو ، وسيظل في حبس احتياطي إلى حين صدور حكم قضائي، والمقرر في 29 كانون ثان/ يناير الجاري.

وقالت زفياجينا إن "السلطات تعاملت مع وصول أليكسي نافالني كعملية أمنية كاملة مع استدعاء المئات من ضباط الشرطة إلى مطار فنوكوفو الذى كان مكان الهبوط الأول لرحلة نافالنى قبل تغييره فى اللحظات الأخيرة ، واعتقلت مؤيدي نافالني وأخرجتهم بالقوة من المطار".