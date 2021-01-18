انتقادات أمريكية وأوروبية لاعتقال "معارض بوتين"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أثار اعتقال الشرطة الروسية، الأحد، للمعارض البارز أليكسي نافالني فور وصوله إلى موسكو انتقادات أمريكية وأوروبية،

ولدى عودته من برلين، اعتقلت الشرطة الروسية نافالني عند منطقة فحص الجوازات.

وذكرت وكالة أنباء إنترفاكس الروسية أن سلطة السجون الروسية أكدت قيام الضباط باحتجاز المنتقد البارز للرئيس فلاديمير بوتين.

وقد تفضي هذه الخطوة إلى سجن نافالني ثلاثة أعوام ونصف العام بتهمة انتهاك شروط عقوبة السجن مع وقف التنفيذ.

وقد تزيد الضغوط مجددا على الغرب من أجل تشديد العقوبات على روسيا، خاصة فيما يتعلق بمشروع بقيمة 11.6 مليار دولار لمد خط أنابيب للغاز الطبيعي من روسيا إلى ألمانيا.

وفي قضية جذبت اهتماما دوليا واسعا، تعرض نافالني للتسميم الصيف الماضي بغاز الأعصاب نوفيتشوك وفقا لنتائج الفحوص التي خضع لها في ألمانيا. وينفي الكرملين ذلك.

وتعافى نافالني في ألمانيا، وعقب تصريحه في الأسبوع الماضي بأنه يعتزم العودة إلى بلده، قالت إدارة السجون في موسكو إنها ستبذل قصارى جهدها لاعتقاله بمجرد عودته، متهمة إياه بالاستهزاء بشروط عقوبة السجن مع وقف التنفيذ بتهمة الاختلاس، وهي قضية تعود لعام 2014 يقول إنها كانت ملفقة.

وتوجه أربعة من أفراد الشرطة إلى نافالني عند منطقة فحص الجوازات بمطار شيريميتيفو بالعاصمة الروسية وطلبوا منه مرافقتهم، وذلك قبل أن يدخل روسيا رسميا.

ويقول المعارض الروسي إن الرئيس فلاديمير بوتين كان وراء تسميمه، لكن الكرملين ينفي أي دور له في الحادث ويقول إنه لم ير أي دليل على تعرضه للتسميم.

انتقادات أوروبية

واعتبر رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال في تغريدة أن اعتقال المعارض الروسي بعيد عودته إلى موسكو هو أمر "مرفوض"، داعيا إلى "الإفراج الفوري" عنه.

ودعت فرنسا، الأحد، السلطات الروسية إلى "الإفراج فورا" عنه.



وجاء في بيان لوزارة الخارجية الفرنسية أن "فرنسا أخذت، بقلق بالغ، علما بتوقيف أليكسي نافالني في روسيا. وهي تتابع وضعه مع شركائها الأوروبيين، بأقصى درجات اليقظة، وتدعو إلى الإفراج عنه فورا".

العفو الدولية

وقالت مديرة مكتب منظمة العفو الدولية في موسكو، الأحد، إن اعتقال نافالني لدى وصوله إلى مطار شيريميتو في موسكو "دليل آخر على أن السلطات الروسية تسعى إلى إسكاته".

وقالت ناتاليا زفياجينا إن "اعتقاله يسلط الضوء على الحاجة إلى التحقيق في مزاعمه بأنه تعرض للتسميم على يد عملاء دولة وبناء على أوامر صادرة من أعلى المستويات".

أمريكا على الخط

كما اعتبر جايك سوليفان مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن أنه "ينبغي الإفراج فورا" عن المعارض الروسي اليكسي نافالني الذي اعتقل الأحد في موسكو.

وكتب سوليفان على تويتر أن "هجمات الكرملين على نافالني ليست انتهاكا للحقوق الإنسانية فحسب، بل إهانة للشعب الروسي الذي يريد أن يكون صوته مسموعا".

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، مساء الأحد، إن احتجاز المعارض الروسي محاولة لإسكاته وإسكات أصوات أخرى منتقدة للكرملين في روسيا.

وذكر بومبيو في بيان أن "الولايات المتحدة تدين بشدة قرار روسيا بالقبض على أليكسي نافالني. ونشير بقلق بالغ إلى أن اعتقاله هو الأحدث ضمن سلسلة من المحاولات لإسكات نافالني وشخصيات معارضة أخرى وأصوات مستقلة تنتقد السلطات الروسية".