شكرا لقرائتكم خبر عن 2.3% نمو الاقتصاد الصيني 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت الصين ارتفاعاً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.3% العام الماضي 2020، حيث كافح العالم لاحتواء جائحة فيروس كورونا.

وأظهرت بيانات رسمية صادرة عن المكتب الوطني للإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 6.5% في الربع الأخير من العام الماضي.

ومع ذلك، ظل المستهلكون الصينيون مترددين في الإنفاق، حيث تقلصت مبيعات التجزئة بنسبة 3.9% للعام بكامله، فينا ارتفعت مبيعات التجزئة للربع الرابع بنسبة 4.6% عن العام السابق.

وقال مكتب الإحصاء إن مبيعات السلع الاستهلاكية عبر الإنترنت ارتفعت بوتيرة سريعة نسبيًا بلغت 14.8% العام الماضي، لكن نسبة مبيعات التجزئة الإجمالية ظلت ثابتة إلى حد ما عند الربع تقريبًا.

وتوقع الاقتصاديون أن تكون الصين هي الاقتصاد الرئيسي الوحيد الذي نما العام الماضي، وتوقعوا نمو الناتج المحلي الإجمالي بما يزيد قليلاً عن 2%.