شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات الثالثة عالمياً في الأمان.. أبوظبي تتصدر المدن والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد البشير

تواصل دولة الإمارات ومدنها تحقيق مراتب متقدمة في عدد من التصنيفات العالمية التي يعدها موقع «ناميبو»، الذي يضم أضخم قاعدة معلومات وبيانات دولية، حيث حلت دولة الإمارات في المركز الثالث بين أكثر الدول أماناً في العالم، متفوقةً على سويسرا وهونج كونج والدنمارك، محققةً 15.35 نقطة في مؤشر تراجع مستويات الجريمة، و 84.65 نقطة في مؤشر الأمان.

وفي التصنيفات الدولية للمدن، تصدرت أبوظبي التصنيف العالمي في الأمن والأمان وانخفاض معدلات الجريمة محققةً 88.46 نقطة في الأمان و11.54 نقطة في مستويات الجريمة المتدنية. كذلك، جاءت أبوظبي في المركز الـ 52 عالمياً على مؤشر جودة الحياة محققةً 169.28 نقطة، وهو المؤشر الذي يقيس المدن حسب مجموعة من المعايير بما فيها القوة الشرائية ومستويات الأمن وجودة الرعاية الصحية وجودة الهواء والبنى التحتية.

وحلّت أبوظبي في المركز الـ 312 على مؤشر كلفة المعيشة، والذي يعتمد في تصنيفه على مجموعة من المعايير بينها كلفة الأكل في المطاعم ومعدلات الإيجار والتنقل وأسعار المواد الاستهلاكية والقوة الشرائية المحلية.