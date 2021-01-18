شكرا لقرائتكم خبر عن تعديلات على ضريبة القيمة المضافة تنتظر "خطة البرلمان".. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع موافقة مجلس النواب الجديد برئاسة المستشار حنفى جبالى، على طلب الحكومة بنظر المشروعات بقوانين التى لم يفصل فيها المجلس فى الفصل التشريعى الأول، وإحالتها للجان النوعية المختصة والتى سبق إحالتها إليها، يأتى مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، والذى شمل إعفاء جديد فى قائمة السلع والخدمات المعفاة، ضمن القوانين التى تنتظر لجنة الخطة فى ثوبها الجديد.

يأتى ذلك بالتزامن مع التشكيل الجديد لها والذى حسم هيئة مكتبه لصالح كلا من الدكتور فخرى الفقى لرئاستها ووكالة النائبين ياسر عمر ومصطفى سالم، وعبد المنعم على أمينا للسر.

وسيسهم هذا التعديل فى استقرار أسعار السلع الأساسية، وتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين، خاصة فى ظل مواجهة الدولة فيروس كورونا.

وأقر الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على خدمات النولون على ما يستورد من السلع الاستراتيجية، وتتضمن البقول، والحبوب، وملح الطعام، والتوابل المصنعة.