3 قتلى من الجيش السوري في هجوم بالجولان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قُتل ثلاثة جنود سوريين، الأحد، في هجوم مسلّح استهدف حاجزا عسكريا قرب المنطقة المنزوعة السلاح في الجولان.

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، لوكالة فرانس برس، إن المهاجمين استهدفوا "بالأسلحة الرشاشة والعبوات الناسفة حاجزا عسكريا للقوات الحكومية في منطقة رويحينة، قرب المنطقة المنزوعة السلاح في الجولان المحتل بريف القنيطرة".

وأوردت صحيفة "الوطن" الموالية للحكومة نقلا عن مصادر طبية تأكيدها مقتل عنصرين وإصابة اثنين آخرين جراء "اعتداء مجموعة إرهابية مسلحة على حاجز للجيش في قرية رويحينة بريف القنيطرة الغربي".

وتشهد سوريا نزاعاً دامياً منذ العام 2011 تسبّب بمقتل أكثر من 380 ألف شخص وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتية وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.

وعلى الرغم من استعادة الحكومة السيطرة على محافظتي درعا والقنيطرة في العام 2018، تُسجل دوريا هجمات تشنّها فصائل مسلّحة مناهضة للرئيس بشار الأسد ضد مواقع حكومية في مناطق الجنوب السوري.