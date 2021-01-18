​​اليوم.. "مصر للطيران" تسير 47 رحلة دولية تقل 6 آلاف راكب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

قالت مصادر بشركة مصر للطيران، اليوم الأحد، إن الشركة ستسير رحلاتها غدًا إلى 47 وجهة دولية؛ تنقل على متنها نحو 6 آلاف راكب، وذلك بعد قرار عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة؛ سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وأضافت المصادر أن الشركة سوف تسير رحلاتها غدًا بمعدل 35 رحلة دولية إلى كل من (بيروت، جدة، المدينة المنورة، بغداد، الرياض، لاجوس، أبوظبي، دبي، لندن، الدمام، باريس، إسطنبول، الدوحة، روما، البحرين، الخرطوم، عمان، الشارقة، نيروبي، أديس أبابا، إربيل، مسقط ،جوبا، أكرا)، و6 رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، و6 رحلات شحن جوي، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 6 آلاف راكب.