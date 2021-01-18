شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين تُحمِّل حكومة الاحتلال المسؤولية عن اعتداءات المستوطنين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حمَّلت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أمس، حكومة الاحتلال الإسرائيلي ورئيس وزرائها المسؤولية الكاملة والمباشرة عن استمرار وتصاعد اعتداءات جيش الاحتلال ومستوطنيه.

وقالت الوزارة في بيان لها: "تواصل قوات الاحتلال التنكيل بالمواطنين الفلسطينيين والاعتداء على منازلهم ومركباتهم وقمعهم في عموم الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، بهدف الاستيلاء على المزيد من الأرض الفلسطينية وتخصيصها للاستيطان بأشكاله كافة".

وأدانت الوزارة بأشد العبارات عدوان الاحتلال المفتوح ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، محذرة من مغبة التعامل مع اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين الاستفزازية كأمور باتت مألوفة وعادية لأنها تتكرر يوميا.