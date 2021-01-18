شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل تمنح موافقة طارئة للقاحي «سينوفاك» و«أكسفورد» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - منحت الهيئة الوطنية البرازيلية للإشراف الطبي أنفيزا، أمس الأحد، موافقة طارئة على لقاحين مضادين لمرض كوفيد - 19 الذي يسببه فيروس كورونا ، أحدهما من انتاج شركة سينوفاك الصينية والآخر هو إنتاج مشترك لشركة أسترازينيكا وجامعة أكسفورد.

ويوجد نحو 6 ملايين جرعة متاحة من لقاح سينوفاك، حيث أبرمت ولاية ريو دي جانيرو صفقة مع الشركة المصنعة الصينية.

وفشلت أمس الأول الجمعة بصورة مبدئية جهود استيراد مليوني جرعة من لقاح أسترازينيكا وجامعة أكسفورد من الهند.

وارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البرازيل إلى 46ر8 مليون، وفقا لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات ارتفاع عدد الوفيات في البرازيل إلى 209 آلاف و296 حالة.