شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الفرنسي: إيران بصدد امتلاك قدرات صنع أسلحة نووية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد وزير الخارجية الفرنسي في مقابلة، يوم السبت، أن إيران تبني قدرات إنتاج أسلحة نووية، وأن من الضروري أن تعود طهران وواشنطن إلى الاتفاق النووي الموقّع في عام 2015، مشددًا على أهمية أن توقف إيران ذلك. وتسرع إيران من انتهاكاتها للاتفاق النووي، وقد بدأت في وقت سابق من يناير في خطط لتخصيب اليورانيوم إلى مستوى نقاء 20% في محطتها النووية فوردو المقامة تحت الأرض.

وكان هذا هو المستوى الذي وصلت إليه طهران قبل إبرامها الاتفاق النووي مع القوى العالمية الذي يهدف لكبح طموحاتها النووية.

وقد تعقد انتهاكات إيران للاتفاق النووي، منذ انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منه في عام 2018 وما تلاه من عقوبات أمريكية على طهران، جهود الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن للعودة إلى الاتفاقية.

ينبغي وقف هذا

وقال جان إيف لودريان لصحيفة جورنال دو ديمانش: «اختارت إدارة ترامب ما وصفتها بحملة الضغوط القصوى على إيران. النتيجة هي أن هذه الإستراتيجية زادت فقط المخاطر والتهديد». وأضاف: «ينبغي وقف هذا لأن إيران، وأقولها بوضوح، بصدد امتلاك قدرات (صنع أسلحة) نووية». وكان الهدف الأساسي للاتفاق هو تمديد الوقت الذي ستحتاجه إيران لإنتاج مادة انشطارية تكفي لصنع قنبلة نووية من شهرين أو ثلاثة أشهر إلى عام على الأقل. ورفعت الاتفاقية أيضًا العقوبات الدولية عن إيران.

وقال دبلوماسيون غربيون إن الانتهاكات المتكررة لإيران قللت المدة بالفعل إلى أقل من عام.

ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية في إيران المقررة في يونيو، قال لودريان إن من الضروري «إبلاغ الإيرانيين بأن هذا يكفي» وإعادة إيران والولايات المتحدة إلى الاتفاق.

إعادة الاتفاق

وقال بايدن إنه سيُعيد بلاده إلى الاتفاق إذا عادت إيران إلى الالتزام الصارم به. وتقول إيران إنه ينبغي أولًا رفع العقوبات قبل أن تتوقف عن الانتهاكات النووية.

وقال الوزير الفرنسي إنه حتى إذا عاد الطرفان إلى الاتفاق فإن ذلك لن يكفي. وأوضح قائلًا: «سيلزم إجراء محادثات صعبة بشأن انتشار الصواريخ الباليستية ودور إيران في زعزعة استقرار جيرانها بالمنطقة».

وأصدرت فرنسا وألمانيا وبريطانيا بيانًا مشتركًا أعربت فيه عن القلق العميق بشأن أنشطة إيران النووية، وأكدت أنه إذا أرادت إيران الحفاظ على الاتفاق النووي، فعليها التوقف فورًا عن تعدين اليورانيوم.

وفي غضون ذلك، أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأربعاء الماضي، أن إيران بدأت أنشطة البحث والتطوير لتعدين اليورانيوم لمفاعل الأبحاث في طهران.

إيران ترفض

ورفضت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، طلب الدول الأوروبية الثلاث بالتوقف الفوري عن إنتاج معدن اليورانيوم، قائلة إن إنتاج هذه المادة يتوافق مع القانون الذي أقره البرلمان الإيراني، وسيستمر الإنتاج بلا توقف.

وأكد البيان الصادر عن المنظمة، مساء السبت، أن كمية صغيرة من معدن اليورانيوم تم إنتاجها في إيران منذ حوالي عشرين عامًا، وأنه فور إنتاج معدن اليورانيوم كمنتج وسيط، تم تنفيذ إنتاج الوقود المتطور.

وأكدت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أنها ستقدم معلومات للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن تصميم مصنع لمعدن اليورانيوم في الوقت المناسب. ووافق البرلمان الإيراني على خطة «العمل الإستراتيجي لرفع العقوبات» في الثاني من ديسمبر الماضي، مما يمهد الطريق أمام الحكومة الإيرانية للخروج عن بعض التزاماتها النووية الأخرى، والآن تنتج إيران معدن اليورانيوم بموجب هذا القانون.