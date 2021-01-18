شكرا لقرائتكم خبر عن الميليشيات وانتشار السلاح عقبة أمام حلحلة الأزمة الليبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال رئيس المجلس الأعلى لقبائل ورشفانة الليبية د. المبروك محمد أبو عميد: إن مشكلة الميليشيات وانتشار السلاح يمثلان العقبة الأولى أمام حلحلة بقية الملفات كالمصالحة الاجتماعية وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حقيقية، مشددًا على أن ما حدث في انتخابات بعض المجالس البلدية من تهديد وفرض شخصيات بقوة السلاح خير دليل على ذلك.

ويرى أن ما يجب أن يكون في المرحلة الأولى هو توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية وتفكيك الميليشيات وسحب السلاح وحصر استعماله لدى الجيش والأجهزة الأمنية.

تعقيدات المشهد

وأشار رئيس المجلس الأعلى لقبائل ورشفانة الليبية إلى أن المشهد مر وما زال بتعقيدات في كل الاتجاهات المحلية والدولية وعلى الصعيد الاجتماعي والسياسي والأمني والاقتصادي، وأوضح أن المشهد الدولي يمر بصراع قوي بين أمريكا ومن يشترك معها في المصالح والسياسات، وبين روسيا ومن يتفق معها في المصالح والسياسات.

وتابع: هنا يمكن القول إنه دون الوصول إلى تفاهمات أمريكية روسية تتعلق بالوجود العسكري لهما في ليبيا والوصول إلى اتفاق في الملفات الاقتصادية ومنها النفط والغاز، فإن أي اتفاق لحلحلة الأزمة مهما يكن شكله ومضمونه لن يكتب له النجاح ولعل الجهد الذي تبذله المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامز للوصول إلى تشكيل حكومة مؤقتة وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية هو محاولة لتنصيب حكومة يمكن التعامل معها بما يخدم مصالح الولايات المتحدة دون الأخذ في الاعتبار ما يجب أن يتم من إجراءات أمنية واجتماعية وسياسية واقتصادية لضمان انتخابات حقيقية تعبّر عن إرادة الشعب الليبي.

ويرى د. المبروك أبو عميد أن ليبيا تسير في اتجاه حل مفروض للأزمة بطريقة أو بأخرى.

أما على الصعيد الداخلي فقال أبو عميد: إن المشكلة الليبية ليست وليدة الساعة بل هي إرث اجتماعي ثقافي عمره مئات السنين بل أكثر، وجاء نتيجة الحقب الاستعمارية وممارستها لسياسة «فرق تسد» بين المناطق والقبائل والجماعات الليبية.

الاحتلال والوصاية

من جهته، قال الدبلوماسي الليبي د. رمضان البحباح: ما يحدث في ليبيا اليوم هو ما حدث في أربعينيات القرن الماضي، وهو وقوع ليبيا تحت الاحتلال الأجنبي والوصاية الدولية، المؤسف في الوضع الحالي هو أن الوصاية أتت بعد أن دمّرت الدولة وأسقط نظامها وصودرت سيادتها التي تمتع بها الشعب لمدة تزيد على أربعة عقود، أما في العقد الرابع من القرن الماضي فورثت ليبيا بريطانيا وفرنسا بعد هزيمة ألمانيا وإيطاليا في الحرب العالمية الثانية.

ويتابع البحباح: وآلت ليبيا تحت احتلال الدول المنتصرة بدلًا من إيطاليا العسكرية التي هزمت في الحرب، بيد أن الاحتلال الإيطالي الاستيطاني للدولة استمر حتى سنة 1970 بخاصة في غرب ليبيا التي كان يملكها الإيطاليون، وعلى الرغم من وجود الإنجليز في شمال ليبيا إلا أن ملامح الدولة الإيطالية، لا سيما في قوانينها استمرت كما هي عليه واستمرت حتى خلال فترة الملكية، ولم تلغَ إلا في عهد ثورة الفاتح من سبتمبر عندما عطلت القوانين التي كرّست الاحتلال والتبعية الأجنبية.

وأضاف: لا أعتقد أن الاحتلال والوصاية الأجنبية اليوم سيعودان بنا إلى عهد السيادة الحقيقية وإنما ستفرض مجموعة من النظم والقوانين التي ستكرس الوصاية والتبعية على أي حكومة مصنوعة خارجيًّا أو حتى داخليًّا تحت الإشراف الأممي.

حجم التضليل

ويواصل البحباح قائلًا: لا يمكن أن يطمع الليبيون في أي مدنية أو ديمقراطية في ظل الوصاية مهما كان حجم التضليل والدعاية، الإرادة والسيادة لا تطلبان من الخارج ولا تدعمان منه كذلك، إنها حالة وعي وتصميم تقود إلى انتزاعها ولا تخضع لمعايير الخارج ولا أفكاره ولا تصوراته، بل تخضع للموروث الحضاري والثقافي لهذا الشعب، الذي رفض قرون من الاستعمار والتبعية من عهد الأتراك إلى جور الطليان إلى مرحلة الاحتلال الإنجليزي، وبعده فترة الوصاية والتبعية، سيأتي يوم تنتفض فيه الجموع على جلاديها من الاستعمار وعملائه طالما أن هناك حالة وعي وحالة رفض لكل المشاريع الاستسلامية، وكشف حقيقة الزيف والخداع التي يحاول فرضها الاستعمار وترددها أبواقه.

فيما يرى المحلل السياسي الليبي جمال الحاجي أن وزير داخلية الوفاق، فتحي باشاغا مجرد واجهة لمشروع جماعة الإخوان الظلامي في ليبيا.

وقال في تدوينة له على فيسبوك: استخدام باشاغا لضرب عصفورين بحجر واحد تقسيم مصراته والتمكين لحزبه للمرحلة المقبلة بعد خسارتهم المؤكدة بالصناديق.