شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تتأهب لاحتجاجات محتملة بالتزامن مع تنصيب بايدن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أُغلقت العاصمة الأمريكية واشنطن مع استعداد مسؤولي إنفاذ القانون لمراسم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، وأيضًا لمواجهة تجمعات مؤيدة للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب في عواصم الولايات الخمسين، من خلال إقامة الحواجز ونشر آلاف من قوات الحرس الوطني في محاولة لتجنب تكرار واقعة الهجوم على الكونغرس التي هزت البلاد في 6 يناير الجاري.

وحذر مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) وكالات الشرطة من احتجاجات مسلحة محتملة في جميع عواصم الولايات، بدءًا من اليوم وحتى موعد تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن في 20 يناير، يؤججها بعض من يعتقدون بتزوير الانتخابات.

ومن بين الولايات التي قامت بتعبئة حرسها الوطني لتعزيز الأمن، ميشيجان وفرجينيا وويسكونسن وبنسلفانيا وواشنطن، بينما أغلقت تكساس مبنى «الكابيتول هيل» بالولاية اعتبارًا من أمس الأحد وحتى يوم التنصيب.

ونقلت شبكة (سي.إن.إن) عن تقرير للشرطة ومصدر بقوات إنفاذ القانون أن أفراد الشرطة في وسط مدينة واشنطن ألقوا القبض على رجل من فرجينيا حاول المرور عبر نقطة تفتيش تابعة لشرطة الكونغرس الجمعة، بينما كان يحمل أوراقًا مزورة ومسدسًا مزودًا بالطلقات وذخيرة تزيد على 500 طلقة.

تأتي هذه الإجراءات في أعقاب الهجوم الدامي على مبنى الكونغرس الأمريكي في السادس من الشهر الجاري من جانب مزيج من المتطرفين والغوغاء الذين تبرأ منهم ترامب وطالب بمحاكمتهم.

وقال القادة الديمقراطيون لأربع لجان بالكونغرس: إنهم بدأوا في وقت سابق مراجعة للأحداث ووجهوا رسائل إلى (إف.بي.آي) ووكالات مخابرات وأجهزة أمنية أخرى للوقوف على حجم التهديدات، وما إذا كان قد تم تبادل المعلومات بينها أو ما إذا كان هناك أي دور أجنبي.

كما حذرت نشرة المعلومات المخابراتية المشتركة، الصادرة عن مكتب التحقيقات الاتحادي ووزارة الأمن الداخلي والمركز الوطني لمكافحة الإرهاب، من أن «الروايات» حول تزوير الانتخابات ستكون محفزًا دائمًا للجماعات المتطرفة.

وينتشر الآن آلاف من أفراد الحرس الوطني المسلحين في شوارع واشنطن في استعراض للقوة لم يسبق له مثيل في العاصمة الأمريكية، وذلك بعد الهجوم على مبنى الكونغرس.

ومن المقرر إغلاق عدد من الجسور المؤدية لمدينة واشنطن، فضلًا عن عشرات الطرق. كما تقرر منع الزيارات إلى عدد من المعالم الشهيرة بأنحاء البلاد حتى الأسبوع المقبل.