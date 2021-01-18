شكرا لقرائتكم خبر عن استطلاع: عمدتا أنقرة وإسطنبول يتفوقان على أردوغان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تفوق كلٌّ من عمدة بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، وعمدة بلدية أنقرة منصور يافاش، على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في أحدث استطلاع للرأي أورده موقع زمان التركي.

وبحسب الموقع فإن الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة أوراسيا للأبحاث والدراسات تم فيه سؤال المشاركين عن المرشح المنافس لأردوغان الذي يفضلونه في الانتخابات الرئاسية.

وتم طرح عدد من الشخصيات ضمن قائمة منافسي أردوغان، حيث حصل عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو على 42.1% من الأصوات، بينما حصل أردوغان على 37.2%.

وفي حال منافسة منصور يافاش عمدة أنقرة لأردوغان، فإن عدد الأصوات الممنوحة لأردوغان بلغ 36.9%، بينما بلغت الأصوات الممنوحة لمنصور يافاش 42.7% بفارق نحو ألف نقطة.

وشهد استطلاع الرأي اقتراب كلٍّ من: رئيسة حزب الخير، ميرال أكشينار، ورئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليجدار أوغلو، من أردوغان بشكل سريع، إذ حصل أردوغان على 37.4% من الأصوات، مقابل 35.9% من الأصوات لصالح كليجدار أوغلو.

أما ميرال أكشينار في حال منافستها لأردوغان فإنه وفق استطلاع الرأي حصل على 37.1% من أصوات المشاركين، في حين حصلت أكشينار على 36.4% من الأصوات.