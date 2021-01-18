شكرا لقرائتكم خبر عن احتجاجات تونس.. مواجهات عنيفة والجيش يتدخل واعتقال 240 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت قوات الشرطة التونسية مساء أمس الأحد الغاز المسيل للدموع بشكل مكثف لتفريق محتجين ومجموعات من الشباب في حي التضامن أكبر الأحياء الشعبية في تونس، فيما اعتقلت الشرطة 240 شخصا.

ويشهد الحي الشعبي أعمال كر وفر منذ الساعات الأولى أمس الأحد في احتجاجات لليلة الثانية على التوالي.

وقال شهود لوكالة الانباء الألمانية (د. ب. أ) إن الاحتجاجات شهدت أعدادا أكبر من المشاركين الليلة مقارنة بليلة السبت، على الرغم من حظر التجول الليلي.

وأظهرت مقاطع فيديو عمليات قطع للطرق وإشعال للعجلات المطاطية في الكثير من الأنهج (الطرق) .وتحاول قوات الأمن جاهدة تفريق الشباب وملاحقتهم.

واتسعت رقعة الاحتجاجات وأعمال الشغب في أحياء أخرى بضواحي العاصمة مثل منطقة المروج والدندان، وفي مناطق أخرى من البلاد لليوم الرابع على التوالي.

وتدخلت الشرطة لصد محاولات لاقتحام محال وبنوك وفضاءات تجارية بحسب ما نقلت تقارير اخبارية محلية في مدن بنزرت والقيروان وباجة على وجه الخصوص.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية خالد حيوني، إن الأجهزة الأمنية أوقفت أكثر من 200 من المتورطين في أعمال شغب ونهب.

فيما أعلن متحدث باسم وزارة الدفاع التونسية أمس الأحد، نشر وحدات عسكرية في أربع مدن لحماية المنشآت السيادية في ظل الاحتجاجات الليلية وأعمال شغب تشهدها عدة مناطق في البلاد.

وقال المتحدث العميد محمد زكري لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن وحدات عسكرية انتشرت في مدن سوسة والقصرين وبنزرت وسليانة لمعاضدة جهود الأمن.